Benjamin Netanyahu salue la mort de Yahya Sinouar tout en déclarant que la guerre continue

"Le Mal a pris un coup sévère mais la tâche qui nous attend n'est pas encore terminée", a-t-il affirmé dans une déclaration publique, avant d'expliquer qu'il s'agissait d'"une étape importante" dans le déclin du Hamas, responsable de l'attaque sans précédent sur le sud d'Israël le 7 octobre 2023, et contre lequel Israël est en guerre depuis plus d'un an dans la bande de Gaza.

Israël "règle ses comptes", a pour sa part affirmé le chef d'Etat-major de l'armée, le général Herzi Halevi.

Mais la guerre "ne s'arrêtera pas" avant la capture de tous les auteurs de cette attaque sanglante menée dans le sud d'Israël et le retour de "tous les otages" retenus à Gaza, a-t-il assuré dans un communiqué après une visite sur les lieux où a été tué le chef du mouvement islamiste palestinien.