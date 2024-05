Benny Tai : le juriste respecté accusé de subversion par les autorités de Hong Kong

Plus de 20 ans plus tard, sa médaille lui a été retirée et les procureurs accusent ce militant prodémocratie d'être le "cerveau et l'instigateur" d'une tentative de "subversion" des institutions de la ville, dans un procès phare.

Ayant plaidé coupable il y a deux ans, comme 30 autres accusés dans ce dossier, l'universitaire n'a pas été directement concerné par l'audience de jeudi, consacrée aux 16 militants qui avaient décidé de contester toute responsabilité pénale, et dont 14 ont finalement été reconnus coupables.

Mais une place éminente lui a été accordée dans ce jugement de 300 pages, qui a détaillé son plan présumé pour mettre au point "une +arme constitutionnelle de destruction massive+", afin de "déstabiliser le système politique existant".