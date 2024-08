Blinken poursuit en Egypte ses efforts pour obtenir une trêve à Gaza

Le chef de la diplomatie américaine arrive de Tel-Aviv, où le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lui a, selon lui, "confirmé qu'Israël acceptait le plan de compromis" de Washington pour une trêve. M. Blinken, qui a appelé le mouvement islamiste palestinien Hamas à "faire de même", doit rencontrer au Caire le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et son homologue Badr Abdelatty.

Il s'agit "peut-être de la dernière occasion de ramener les otages chez eux" et "d'obtenir un cessez-le-feu", a-t-il ajouté.

Il a appelé à ne "pas faire dérailler le processus" des pays médiateurs --Etats-Unis, Qatar et Egypte-- pour une trêve, alors qu'Israël et le Hamas s'accusent mutuellement de faire échouer les négociations.

Washington avait soumis vendredi à Doha une nouvelle proposition de compromis, qui prévoit dans une première phase une trêve de six semaines accompagnée d'un retrait israélien des zones densément peuplées de Gaza et la libération d'un certain nombre d'otages.

Etats-Unis, Egypte et Qatar doivent reprendre cette semaine au Caire leurs discussions. Selon M. Blinken, Israël a promis d'y envoyer une délégation.