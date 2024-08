Cinq combattants pro-iraniens tués dans une frappe de drone en Syrie

Cinq combattants pro-iraniens ont été tués dimanche dans une frappe dans l'est de la Syrie, près de la frontière avec l'Irak, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).

Selon l'ONG, la frappe, qui n'a pas été revendiquée dans l'immédiat, a eu lieu dans la région de Deir Ezzor (est), visée régulièrement par des raids israéliens et parfois américains, et où l'Iran, qui aide militairement le régime syrien depuis 2011, notamment via ses conseillers, exerce une grande influence.

"Cinq combattants pro-iraniens ont été tués et d'autres blessés, certains grièvement (...) après qu'un drone a visé le véhicule militaire dans lequel ils se trouvaient (...) près de la frontière syro-irakienne", a indiqué l'OSDH.