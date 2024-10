Colombie: ouverture de la COP16 biodiversité pour faire la "Paix avec la nature"

Cette COP Biodiversité, la plus grande jamais organisée avec 23.000 inscrits, se tient sous haute sécurité en raison des menaces d'une guérilla en guerre ouverte avec le gouvernement colombien. Environ 11.000 policiers et soldats renforcent la sécurité à Cali (sud-ouest), en état d'alerte, où 140 ministres et une douzaine chefs d'État sont attendus fin octobre.

Susana Muhamad a exhorté à une "Paix avec la nature", slogan de cette COP colombienne. "Nous sommes la nature", a déclaré la ministre. "Et c'est à partir de ce sens profond, presque spirituel, de l'humanité, que nous pouvons créer cet objectif commun qui devrait être aussi important, voire plus, que la transition énergétique et la décarbonation" de l'économie, traitées par les biens plus médiatisées COP sur le climat (dont la prochaine, la COP29, s'ouvrira dans trois semaines en Azerbaïdjan), malgré les appels à concilier la crise climatique et celle de la nature.

"La planète n'a pas de temps à perdre", "Cali 2024 pourrait être une lumière dans un monde très sombre", a-t-elle encouragé les délégués des 196 pays membres (sans les États-Unis) de la CDB.