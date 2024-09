Comme en 2023, l'été 2024 au Japon a été le plus chaud jamais enregistré

Le Japon a connu cette année son été le plus chaud depuis le début des relevés, égalant le niveau observé en 2023, selon les données publiées lundi par l'Agence météorologique japonaise (JMA).

La température moyenne entre juin et août a été supérieure de plus de 1,76 degré Celsius par rapport à la valeur moyenne pour cette même période, soit le niveau le plus élevé depuis le début des statistiques en 1898, a précisé la JMA.

En juillet, l'archipel nippon avait connu son mois de juillet le plus chaud depuis la mise en place de ces mêmes statistiques. Les températures dans le pays avaient été supérieures de 2,16 degrés Celsius à la moyenne, battant le record de juillet 2023, qui était de 1,91°C au-dessus de la moyenne.