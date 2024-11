Conflit au Proche-Orient: Israël pilonne la banlieue sud de Beyrouth, un bâtiment de 11 étages s'effondre

Les images diffusées en direct ont capturé d'épais nuages de fumée et de poussière après trois frappes ciblant cette zone réputée pour être l'un des principaux bastions du Hezbollah.

De nombreuses personnes ont fui vers le quartier à majorité chrétienne de Aïn el-Remmaneh, voisin de Chiyah, selon l'Ani. Ces frappes ont eu lieu après une première vague de bombardements vendredi matin visant trois bâtiments dans les quartiers de Hadath et Haret Hreik, également précédées d'un appel à évacuer.

Un appel lancé par Israël aux habitants à évacuer les deux bâtiments et leurs environs avait précédé ces frappes motivées par la présence à proximité d'"installations et d'intérêts liés au Hezbollah", selon le porte-parole arabophone de l'armée israélienne, Avichay Adraee.

L'Ani a rapporté que deux raids avaient été menés par des "avions de chasse ennemis" sur le secteur d’Al-Kafaat à Hadath. Les frappes de vendredi sont intervenues au lendemain du lancement par Israël d'une campagne de bombardements intenses contre des fiefs du Hezbollah, dans le sud et l'est du Liban, mais aussi dans la banlieue sud.

La cadence des frappes israéliennes s'est accélérée après le départ de l'émissaire américain Amos Hochstein, qui était en visite à Beyrouth mardi et mercredi pour tenter de parvenir à un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. Après un an d'échange de tirs transfrontaliers, Israël est entré en guerre ouverte contre le Hezbollah le 23 septembre, en lançant une intense campagne de bombardements au Liban.

L'armée israélienne a déclenché sept jours plus tard une offensive terrestre dans le sud du pays.