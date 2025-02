Conflit au Proche-Orient: le Hamas affirme être prêt à libérer tous les otages restants

Le Hamas s'est dit prêt mercredi à libérer en une seule fois tous les otages encore captifs dans la bande de Gaza, lors de la deuxième phase de la trêve entre le mouvement islamiste palestinien et Israël qui doit commencer début mars.

Les négociations, par médiateurs interposés, sur les termes de cette deuxième étape, censée mettre fin définitivement à la guerre, ont été jusqu'à présent retardées, les deux camps s'accusant mutuellement de violations de l'accord de cessez-le-feu. Le ministre israélien des Affaire étrangères, Gideon Saar, a assuré mardi que les discussions commenceraient "cette semaine".

Un mois après le début, le 19 janvier, de cette trêve fragile, pour une durée initiale de 42 jours, le Hamas doit rendre jeudi à Israël les corps de quatre otages, parmi lesquels, selon le mouvement, ceux des deux derniers enfants détenus à Gaza et de leur mère. Shiri Bibas, 34 ans, et ses fils, Ariel, alors âgé de quatre ans, et Kfir, de neuf mois, avaient été enlevés devant leur maison du kibboutz Nir Oz, en lisière de la bande de Gaza, lors de l'attaque du Hamas dans le sud d'Israël le 7 octobre 2023.