Conflit en Syrie: Bachar al-Assad affirme que son pays est "capable de vaincre les terroristes"

Une coalition de groupes rebelles dominée par des islamistes a pris la majeure partie d'Alep, la deuxième ville de Syrie et son aéroport, lors d'une offensive éclair qui a fait plus de 320 morts, a indiqué une ONG samedi, suscitant l'inquiétude de la communauté internationale.

"La Syrie continue de défendre sa stabilité et son intégrité territoriale face à tous les terroristes et leurs soutiens, et elle est capable, avec l'aide de ses alliés et amis, de les vaincre et de les éliminer, quelle que soit l'intensité de leurs attaques", a-t-il déclaré lors d'un appel téléphonique avec son homologue émirati, a indiqué la présidence dans un communiqué.

L'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), qui dispose d'un vaste réseau de sources dans le pays en guerre, a fait état de raids aériens russes avant l'aube sur Alep, les premiers depuis 2016, année durant laquelle le régime avait repris le contrôle de la ville septentrionale aux rebelles, avec l'aide de Moscou.