Conflit russo-ukrainien: Kroupets repris par les forces russes après une avancée spectaculaire de Kiev

L'offensive ukrainienne, la plus importante menée par une armée étrangère en Russie depuis la Seconde Guerre mondiale, a pris les troupes russes au dépourvu. Depuis le début de l'opération, l'armée ukrainienne a revendiqué la prise de 74 localités et le contrôle de près de 1.000 kilomètres carrés dans la région de Koursk. Cette avancée a forcé plus de 120.000 civils russes à fuir la zone, avec des bombardements qui ont causé au moins 12 morts et plus d'une centaine de blessés.

Réactions et contre-mesures russes

Face à cette incursion, Moscou a réagi en renforçant sa présence militaire dans la région. Le ministre russe de la Défense, Andreï Belooussov, a annoncé l'envoi de forces supplémentaires dans la région voisine de Belgorod, également cible de bombardements ukrainiens. Cette décision vise à "garantir l'intégrité et l'inviolabilité" du territoire russe, selon le ministère de la Défense, qui continue de repousser les assauts ukrainiens grâce à l'appui de l'aviation, des drones et de l'artillerie.