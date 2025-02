Contre-attaque aux Etats-Unis: l'administration Trump est attaquée en justice par des associations

Des associations environnementales ont saisi la justice pour contester la décision de Donald Trump d'annuler l'interdiction de nouveaux forages pétroliers et gaziers en mer.

Des associations de défense de l'environnement ont annoncé mercredi attaquer en justice l'administration Trump pour ses mesures visant à accroître la production pétrolière et gazière en mer, relançant la bataille juridique qui les avait opposées au président américain lors de son premier mandat.

Parmi les mesures prises à cet escient, le républicain a signé un décret présidentiel pour annuler l'interdiction de nouveaux forages dans une immense zone maritime décidée par son prédécesseur.

À lire aussi "Dictateur sans élections": Donald Trump charge violemment le président ukrainien avant de le menacer

Cette mesure avait été prise par Joe Biden juste avant de quitter le pouvoir, et concerne plusieurs zones maritimes le long de la côte Atlantique des États-Unis comme de la côte Pacifique, dans l'est du golfe du Mexique et au large de l'Alaska, dans le détroit de Bering.

Or, selon les associations ayant saisi la justice, le président n'aurait pas le droit de revenir dessus sans passer par le Congrès.