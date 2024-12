Controverse autour d'un reportage de CNN: le prisonnier libéré était en fait un ancien officier corrompu d'Assad

L'homme est emmené dehors et l'on assiste aux images émouvantes d'un prisonnier libéré qui serre la journaliste dans les bras avant d'être pris en charge par le Croissant Rouge. Clarissa Ward décrit ce moment "l'une des choses les plus extraordinaires dont j'ai été témoin au cours de ma carrière", rapporte-t-elle à l'antenne.

Les images de CNN ont fait le tour du monde mercredi dernier, quelques jours après la chute du régime de Bachar al-Assad. On peut voir Clarissa Ward, journaliste star de la chaîne CNN, pénétrer dans la prison secrète du chef d'État déchu. Il ne reste qu'un homme dans une cellule, caché sous une couverture. Il affirme être un civil lorsque la journaliste l'approche pour lui apprendre la chute du régime. Il est présenté comme le dernier homme à être libéré de cette prison, après quatre jours à avoir été privé d'eau et de nourriture.

Pour les téléspectateurs, l'homme libéré est Adil Hurbal, un Syrien originaire de Homs, en prison depuis trois mois.

Une série de questions posées à la suite du reportage

Les images sont alors reprises par les médias du monde entier, mais aujourd'hui, plusieurs journalistes syriens remettent en cause son authenticité. Pourquoi est-il si propre (barbe, ongles, vêtements) alors qu'il vient de passer plusieurs semaines en prison, et plus particulièrement plusieurs jours sous une couverture ? Pourquoi n'est-il pas ébloui après avoir été privé de lumière pendant si longtemps ? Enfin, pourquoi ne boit-il qu'un petit peu d'eau lorsque la journaliste lui tend une gourde ?

Même l'identité de l'homme suscite de nombreuses interrogations. Des fact-checkeurs syriens (Verify-Sy, média membre du réseau international de fact-checking IFCN) affirment que cet homme est en réalité un ancien officier au service du régime de Bachar al-Assad.

Il aurait tué et torturé des civils

Son vrai nom serait "Salama Mohammad Salama", et serait plus connu sous le nom d'"Abu Hamza", "un premier lieutenant des services de renseignement de l’armée de l’air syrienne, connu pour ses activités à Homs. Les habitants du quartier d’Al-Bayyada l’ont identifié comme étant fréquemment positionné à un poste de contrôle à l’entrée ouest de la zone, tristement célèbre pour ses abus", indique Verify-Sy.