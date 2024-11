COP29: 300 milliards de dollars par an pour aider les pays les moins développés, pas assez? Voici la réponse d'un expert

RTL info: Quelle est votre réaction à chaud quand vous voyez que cette COP 29 joue les prolongations ce samedi soir ?

François Gemenne: C'est évidemment une réaction d'inquiétude parce que le sujet de cette COP, il est évidemment crucial. On a présenté cette COP comme une COP de la finance, qui donnait un peu l'impression que c'était une réunion de banquiers. Mais en réalité, le sujet crucial, c'est la capacité des pays du Sud non seulement à faire face aux impacts du changement climatique, mais également à leur réaliser leur transition. Et bien entendu, si les pays du Sud ne peuvent pas réaliser leur transition énergétique et climatique, ça risque d'annuler les efforts que nous avons faits en Europe et dans les pays occidentaux. Et donc, ce n'est pas juste l'idée de donner l'aumôle aux pays du Sud, c'est également dans notre intérêt, bien entendu, que ces financements soient débloqués. Et ces financements de surcroît existent, il suffit simplement de les réorienter. Et donc, c'est mon sentiment d'inquiétude d'avoir la coopération internationale bloquée sur ce sujet ce soir.

Les pays riches auraient proposé une aide de 300 milliards de dollars par an aux pays les plus pauvres pour les aider dans cette transition écologique, mais ces derniers ont refusé. Est-ce trop peu pour faire face aux défis de ces pays?