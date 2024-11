COP29: des négociations nocturnes se poursuivent à Bako, un accord va-t-il enfin être trouvé?

Sans garantie de succès, les négociations climatiques houleuses de l'ONU à Bakou se poursuivent intensément samedi sur un accord à 300 milliards de dollars par an pour les pays les plus pauvres, qui tentent d'arracher d'ultimes concessions.

Puis, dans une scène extraordinaire de diplomatie multilatérale, les délégués se sont mis à négocier debout par petits groupes en pleine salle plénière sur d'ultimes formulations, des copies du texte dans les mains ou penchés sur des ordinateurs, selon des journalistes présents sur place.

La séance est censée reprendre dans la nuit de samedi à dimanche, une fois qu'un texte aura été finalisé et formellement publié.

"On ne peut garantir qu'on réussira", a déclaré le commissaire européen, Wopke Hoekstra.

Les délégués des 45 pays les plus pauvres de la planète, principalement africains, et d'une quarantaine de petits Etats insulaires ont plus tôt claqué la porte d'une réunion, estimant être floués et ignorés dans les discussions menées par la présidence azerbaïdjanaise.