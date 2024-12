Cyclone Chido: "plusieurs centaines" de morts attendus, les secours cherchent des survivants

Le cyclone Chido, le plus puissant depuis 90 ans, a dévasté Mayotte, faisant craindre "plusieurs centaines" de morts. Le bilan final sera "très difficile" à établir, dit le préfet François-Xavier Bieuville. Les secours s'organisent pour venir en aide aux sinistrés et tenter de retrouver des survivants. Le dernier bilan humain fait état de 14 morts et 250 blessés.

Une course contre la montre est engagée à Mayotte pour venir en aide aux sinistrés de cet archipel français de l'océan Indien dévasté par un cyclone meurtrier, où l'eau et la nourriture manquent, et tenter de retrouver des survivants dans les décombres des bidonvilles.

Les ministres démissionnaires de l'Intérieur et des Outre-mer, Bruno Retailleau et François-Noël Buffet, sont attendus lundi en fin de matinée dans le département le plus pauvre de France, où les autorités redoutent "plusieurs centaines" de morts.