De "rose du désert" à paria internationale: qui est Asma al-Assad, femme de Bachar?

Autrefois célébrée comme une figure moderne et glamour, Asma al-Assad, l’épouse de l’ex-président syrien Bachar al-Assad, est désormais une femme sans véritable refuge. Critiquée pour son rôle controversé aux côtés de son mari, elle est aujourd’hui persona non grata dans la plupart des pays occidentaux.

Née en 1975 à Londres, Asma al-Assad, de son nom de jeune fille Asma Fawaz Akhras, semblait promise à un brillant avenir.

Issue d’une famille syrienne sunnite originaire de Homs – son père cardiologue et sa mère diplomate – elle a grandi dans un cadre privilégié, étudiant dans des établissements prestigieux, dont Queen’s College et King’s College, où elle a obtenu un diplôme en informatique et littérature française en 1996.

Sa carrière dans la finance débute chez Deutsche Bank, avant de rejoindre la banque d’investissement JP Morgan. Asma al-Assad était alors l’incarnation de l’élite londonienne, prête à intégrer Harvard pour des études supplémentaires.