Feux d'artifice durant les fêtes de fin d'année: comment éviter les drames? Voici les principaux conseils à suivre

Malgré certaines précautions, des accidents peuvent arriver. Le plus souvent, il s’agit d’incendies ou de brûlures. Mais des accidents plus graves comme la perte d’un membre du corps (souvent une main) peuvent également survenir.

Concernant les brûlures, le premier réflexe est de pratiquer un cooling (20 minutes sous l’eau tempérée), et d’appeler les urgences si la brûlure est importante.

Il faut bien vérifier la réglementation

Dans certaines communes, les feux d'artifice sont donc interdits, dans d'autres, c'est autorisé. Que peut-on faire? "Il faut bien vérifier la réglementation. À Namur, c'est interdit sur la voie publique, et autorisé sur un terrain privé. Chez soi, il faut avoir un périmètre de sécurité suffisant par rapport aux riverains, aux animaux...", explique Maxime Lurkin, capitaine et sapeur-pompier à la zone de secours Nage.

Si on a envie de tirer un feu d'artifice chez soi, à quoi faut-il faire attention? "Tous les feux d'artifice ne sont pas autorisés. On conseille de les acheter chez un fournisseur agréé, avec des professionnels qui pourront fournir suffisamment des conseils", indique Maxime Lurkin. "Deuxièmement, il faut faire attention à ne pas être trop proche des habitations, et bien respecter les consignes sur le périmètre de sécurité à avoir par rapport aux spectateurs et aux animaux."