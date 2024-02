Décès de l'ancien Premier ministre néerlandais Dries van Agt à l'âge de 93 ans

L'ancien Premier ministre néerlandais Dries van Agt est décédé dans sa ville natale de Nimègue, a annoncé vendredi le Rights Forum, un centre de recherche fondé par M. Van Agt sur Israël et les Palestiniens. L'ancien homme politique, élu du parti chrétien-démocrate CDA, est décédé lundi dernier, selon un porte-parole, "main dans la main avec son épouse". Il avait 93 ans.

Pendant plus de dix ans, Dries Van Agt a occupé des postes importants dans différents gouvernements.

Dans les années 80, il a intégré les institutions de l'Union européenne et a été ambassadeur de l'UE au Japon et aux États-Unis.

De retour aux Pays-Bas, il s'est régulièrement fait entendre avec fermeté. Sur la politique à La Haye, sur le CDA et sur le sort des Palestiniens en tant que détracteur d'Israël. En 2009, il a pris l'initiative de créer le Rights Forum, qui, selon son site web, "œuvre pour une politique néerlandaise et européenne juste et durable sur la question Palestine/Israël".

Ne pouvant plus s'accommoder de la position du CDA sur le conflit israélo-palestinien, qu'il juge faiblarde, il démissionne du parti en 2021.