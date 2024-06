Des centaines de vols annulés au Canada en raison d'une grève

Ces annulations s'ajoutent aux 150 annoncées vendredi soir et aux 25 de jeudi, affectant au total plus de 55.000 passagers à travers le pays et à l'international au cours d'un des week-ends les plus chargés de l'année.

"Cette situation est catastrophique", a déclaré le président de WestJet Diederik Pen, remettant entièrement la faute sur le syndicat et prévenant que d'autres annulations seraient à prévoir "jusqu'à ce que l'action de grève irrationnelle soit annulée ou qu'une intervention immédiate ait lieu".