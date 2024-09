Des Palestiniens armés tués en Cisjordanie

Selon le journal israélien Times of Israel, quatre hommes armés ont été tués. Une personne recherchée par Israël se serait cachée dans le bâtiment encerclé. Les médias israéliens et palestiniens ont fait état d'échanges de tirs nourris entre les forces israéliennes et des Palestiniens armés dans la zone concernée.

La situation déjà tendue en Cisjordanie s'est considérablement détériorée depuis le massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre 2023 et la guerre menée à Gaza par Israël qui s'en est suivie. Selon le ministère de la santé à Ramallah, quelque 680 Palestiniens ont été tués depuis lors dans des opérations militaires israéliennes, des affrontements armés ou des attaques d'extrémistes.