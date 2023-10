DIRECT - Conflit au Proche-Orient: "Une catastrophe humanitaire inédite" a lieu à Gaza, prévient une agence de l'ONU

19h49 Israël affirme que 155 otages sont aux mains du Hamas L'armée israélienne a affirmé dimanche avoir notifié les familles de 155 otages de leur captivité, actualisant un bilan qui faisait auparavant état de 126 captifs aux mains du Hamas palestinien dans la bande de Gaza. "Nous mettons en place des efforts colossaux pour la libération des otages", a assuré Daniel Hagari, un porte-parole militaire lors d'une conférence de presse, précisant que les familles de "155 captifs" avaient été contactées.

19h08 "Une catastrophe humanitaire inédite" a lieu à Gaza, alerte une agence de l'ONU L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) a alerté dimanche sur une "catastrophe humanitaire inédite" en cours dans la bande de Gaza, pilonnée sans cesse par l'armée israélienne en représailles à une attaque sanglante du Hamas sur le sol israélien.

"Pas une goutte d'eau, pas un grain de blé, pas un litre de carburant n'a été autorisé à entrer à Gaza ces huit derniers jours", a affirmé Philippe Lazzarini, le chef de l'Unrwa, lors d'une conférence de presse, estimant que "Gaza se fait étrangler". "Une catastrophe humanitaire inédite" se déroule dans le territoire palestinien, s'est-il alarmé.

17h48 Deux porte-avions américains envoyés Les Etats-Unis craignent que le conflit entre Israël et le Hamas ne connaisse une "escalade", a affirmé dimanche le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, disant également redouter une possible "implication de l'Iran". "C'est pourquoi le président a agi aussi rapidement et de manière résolue pour déplacer un porte-avions en Méditerranée orientale, pour avoir des avions dans le Golfe, car il a envoyé un message très clair à tout Etat ou entité qui chercherait à tirer profit de cette situation", a déclaré le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche. Le ministre américain de la Défense Lloyd Austin a annoncé samedi l'envoi par les Etats-Unis d'un second porte-avions en Méditerranée orientale, afin de "dissuader les actions hostiles contre Israël ou tout effort visant à élargir cette guerre". L'USS Eisenhower et ses navires d'escorte rejoindront un premier porte-avions - l'USS Gerald R. Ford - déployé dans la région après l'attaque sanglante du Hamas contre Israël le 7 octobre.

17h43 Les 27 soulignent "le droit d'Israël à se défendre conformément au droit international"

Les dirigeants des 27 pays de l'Union européenne ont souligné "le droit d'Israël à se défendre conformément au droit humanitaire et international face aux attaques violentes et indiscriminées" du Hamas, dans un communiqué commun publié dimanche. "Nous réaffirmons l'importance de la fourniture d'une aide humanitaire d'urgence et sommes prêts à continuer à soutenir les civils qui en ont le plus besoin à Gaza, en coordination avec nos partenaires, en veillant à ce que cette aide ne soit pas détournée par des organisations terroristes. Il est essentiel d'empêcher une escalade régionale", ajoutent-ils.

17h28 L'invasion de Gaza par Israël "pourrait mener à un génocide" (Ligue Arabe) L'offensive terrestre que l'armée israélienne semble préparer contre la bande de Gaza "pourrait mener à un génocide aux proportions sans équivalent", ont prévenu dimanche les patrons de la Ligue arabe et de la Commission de l'Union africaine au Caire. Ahmed Aboul Gheit et Moussa Faki appellent en outre "les Nations Unies et la communauté internationale à arrêter une catastrophe".

16h30 Attaque du Hamas: plus de 1.400 personnes tuées en Israël (nouveau bilan des autorités) Plus de 1.400 personnes ont été tuées en Israël dans l'attaque de commandos du Hamas palestinien déclenchée le 7 octobre contre le territoire israélien, selon un nouveau bilan fourni dimanche par le bureau du Premier ministre. "Plus de 1.400 personnes ont été tuées, plus de 120 Israéliens ont été enlevés par les terroristes du Hamas", a déclaré Tal Heinrich, porte-parole de Benjamin Netanyahu, lors d'un point presse. Le précédent bilan faisait état de plus de 1.300 morts dans l'attaque sans précédent ayant déclenché une guerre entre Israël et le Hamas.

16h14 La Maison Blanche affirme qu'Israël lui a annoncé le retour de l'eau dans le sud de Gaza

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche Jake Sullivan a affirmé dimanche qu'Israël lui avait annoncé le retour de l'eau dans le sud de Gaza. "J'ai été en contact avec mes homologues israéliens qui m'ont annoncé au cours de la dernière heure qu'ils avaient rétabli l'approvisionnement en eau dans le sud de la bande de Gaza", a-t-il dit sur CNN.



15h11 Israël-Hamas: la Maison Blanche redoute une "escalade" et une possible "implication de l'Iran" Les Etats-Unis craignent que le conflit entre Israël et le Hamas ne connaisse une "escalade", a affirmé dimanche le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, disant également redouter une possible "implication de l'Iran". "Nous ne pouvons pas écarter l'hypothèse que l'Iran décide de s'impliquer directement d'une manière ou d'une autre, et nous devons nous préparer à toute éventualité", a déclaré Jake Sullivan lors d'une interview à la chaîne CBS.

14h30 Israël agit "au-delà du domaine de l'auto-défense", estime la Chine L'action d'Israël à Gaza après l'attaque du Hamas va "au-delà du domaine de l'auto-défense" et le gouvernement israélien doit cesser "de punir collectivement" les Gazaouis, a déclaré le ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi, dans des propos diffusés dimanche. "Les parties ne doivent entreprendre aucune action qui engendrerait une escalade de la situation" a souligné Wang Yi, appelant à l'ouverture de "négociations".



La Chine soutient "la juste cause du peuple palestinien dans la préservation de ses droits nationaux", a déclaré le ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi à son homologue iranien dimanche. "La racine profonde (...) de la situation entre la Palestine et Israël est que le droit du peuple palestinien à la souveraineté a été mis de côté depuis longtemps", a déclaré M. Wang lors d'un entretien téléphonique avec le ministre des Affaires étrangères iranien Hossein Amir-Abdollahian, selon un compte-rendu officiel chinois.

14h16 La guerre à Gaza a fait environ un million de déplacés en une semaine (ONU) Environ un million de personnes ont été déplacées dans la bande de Gaza par la guerre ayant éclaté après l'attaque sanglante du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre, a indiqué dimanche l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA). Juliette Touma, directrice de la communication de l'UNRWA, a estimé auprès de l'AFP qu'"un million de personnes ont été déplacées pendant les sept premiers jours de la guerre" entre le Hamas islamiste au pouvoir à Gaza et Israël.

14h01 Israël affirme que 126 otages sont aux mains du Hamas L'armée israélienne a indiqué dimanche avoir identifié 126 otages aux mains du Hamas depuis l'attaque sanglante menée le 7 octobre sur le sol israélien par des commandos du mouvement islamiste palestinien partis de la bande de Gaza. Les autorités israéliennes avaient dans un premier temps estimé qu'environ 150 Israéliens et étrangers avaient été capturés. Des responsables ont expliqué que le chiffre avait été revu à la baisse après la découverte de corps dans le sud d'Israël depuis l'attaque et qu'il était toujours susceptible d'évoluer.



13h38 Dans le sud d'Israël, les habitants de Sdérot évacués Trois autobus d'une cinquantaine de personnes chacun, rassemblés devant une école du centre de Sdérot, sont prêts à partir. Les habitants de la ville israélienne, durement touchée par l'attaque du Hamas le 7 octobre, ont été vivement invités, dimanche, à évacuer.

Ils prennent la route sous les alertes incessantes de tirs de roquettes depuis la bande de Gaza adjacente. Destination: les hôtels d'Eilat, au bord de la mer Rouge, dans l'extrême sud du pays, de Jérusalem et de Tel-Aviv.

12h49 L'ONU observe un "déplacement massif" de population vers le sud de Gaza L'ordre donné par Israël aux habitants d'évacuer le nord de la bande de Gaza a entraîné "un déplacement massif" de population vers le sud de l'enclave palestinienne, a indiqué l'ONU dimanche. Depuis la riposte d'Israël à l'attaque du Hamas, un flux constant de familles dans des voitures surchargées, des camions et des charrettes se dirige vers le sud. "Les organisations humanitaires partenaires rapportent que le nombre de personnes déplacées à l'intérieur (de la bande de Gaza, ndlr) a augmenté significativement au cours des dernières 24 heures. Cependant leur nombre exact est inconnu", a indiqué l'OCHA (Bureau de la coordination des affaires humanitaires).



Jeudi à 23H00 locales (02H00 GMT), il y avait plus de 423.000 déplacés à l'intérieur de la bande de Gaza. Environ 64% d'entre eux étaient accueillis par l'UNRWA, l'agence de l'ONU chargée de soutenir les réfugiés palestiniens, dans 102 lieux désignés comme abris d'urgence.

12h25 Le pape demande des couloirs humanitaires pour les habitants de Gaza Le pape François a lancé un appel dimanche à l'ouverture "urgente" de couloirs humanitaires pour les habitants de la bande de Gaza, bombardée et assiégée par Israël. "Le droit humanitaire doit être respecté, surtout à Gaza où il est urgent et nécessaire de garantir des couloirs humanitaires et de secourir la population", a déclaré le pape après sa traditionnelle prière de l'Angélus place Saint-Pierre.

10h54 Israël ferme la zone frontalière avec le Liban aux civils L'armée israélienne a annoncé dimanche fermer l'accès de la zone frontalière avec le Liban aux civils, après des tirs de chaque côté ayant fait un mort en Israël. Après "l'évaluation de la situation et la récente fusillade dans le nord d'Israël, une zone de quatre kilomètres à partir de la frontière nord avec le Liban a été fermée", a indiqué l'armée dans un communiqué.



10h32 Un mort et des blessés en Israël après des tirs en provenance du Liban Une personne a été tuée et d'autres ont été blessées dimanche dans le nord d'Israël par des tirs en provenance du Liban, a indiqué l'armée israélienne, précisant avoir frappé le territoire du pays voisin en représailles. "Nous avons un civil tué et plusieurs personnes blessées dans l'attaque. L'armée a riposté en ouvrant le feu et a détruit des positions du Hezbollah et la source des tirs", a déclaré Daniel Hagari, un porte-parole de l'armée, à des journalistes.

10h16 Les Etats-Unis évacueront lundi des ressortissants par bateau vers Chypre L'ambassade des Etats-Unis en Israël a annoncé dimanche que les ressortissants américains pourraient être évacués lundi par bateau du port de Haïfa (nord) vers Chypre.

"Le gouvernement américain assiste les ressortissants américains et les membres de leur famille proche, en possession d'un titre de voyage valide, pour partir de Haïfa par la mer vers Chypre, le 16 octobre 2023", a indiqué l'ambassade américaine dans un communiqué.



10h09 Israël dit frapper le Liban en représailles à des tirs Israël a indiqué dimanche frapper le Liban après des tirs visant son sol, dans un contexte de violences au Proche-Orient. L'armée israélienne a fait état de tirs en provenance du Liban vers la localité de Shtula, à la frontière et d'une position militaire. "En riposte, l'armée est en train de frapper le sol libanais", a-t-elle indiqué.

09h16 L'aide à Gaza s'empile en Egypte, la frontière toujours fermée L'aide humanitaire arrivée de plusieurs capitales s'empile dimanche dans le Sinaï égyptien, frontalier de la bande de Gaza bombardée et assiégée par Israël, sans toutefois rejoindre le territoire palestinien, ont indiqué des témoins à l'AFP. Depuis trois bombardements israéliens, en moins de 24 heures lundi et mardi, sur le terminal palestinien de Rafah, le poste-frontière vers l'Egypte est fermé. Samedi, un responsable américain avait affirmé à l'AFP que l'Egypte et Israël s'étaient entendus pour laisser les Américains sortir de la bande de Gaza à travers Rafah. Mais l'Egypte a posé des conditions. Elle "refuse que le poste-frontière soit uniquement dédié au passage des étrangers", ont affirmé des sources haut placées citées par des médias proches du renseignement. "La position égyptienne est claire: la condition (à ces traversées) est que l'entrée de l'aide à Gaza soit facilitée", ont-elles ajouté. Dimanche, des témoins ont rapporté que les blocs de béton installés par les Egyptiens après les bombardements israéliens pour renforcer leur frontière étaient toujours en place, semblant indiquer qu'aucun passage n'était envisagé dans l'immédiat. Déjà, des cargaisons d'aide jordanienne, turque et émiratie ont atterri à l'aéroport d'El-Arich, chef-lieu du Nord-Sinaï, ainsi que du matériel médical couvrant les besoins de 300.000 personnes dans la bande de Gaza envoyé par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). L'Egypte a, elle, envoyé un convoi d'une centaine de camions transportant 1.000 tonnes d'aide. Israël, qui contrôle les deux autres ouvertures sur le monde de Gaza, a décrété un "siège complet" après 16 années de blocus, interdisant l'entrée de nourriture et coupant l'eau et l'électricité aux 2,4 millions d'habitants du territoire palestinien. Il fait aussi monter la pression sur l'Egypte, qui redoute que sa frontière ne soit forcée par les Gazaouis comme cela avait été le cas en 2008 au début du blocus israélien. Son armée a ordonné vendredi aux 1,1 million d'habitants du nord de la bande de Gaza de partir vers le sud frontalier de l'Egypte.



09h08 Israël dit avoir tué à Gaza le responsable de l'attaque d'un kibboutz Un commandant du Hamas palestinien, responsable d'une attaque contre un kibboutz israélien adjacent à la bande de Gaza la semaine dernière, a été tué dans une frappe, a rapporté l'armée israélienne dimanche. Billal al Kedra, commandant des forces du Hamas dans le secteur de Khan Younès (sud de la bande de Gaza) et responsable de l'attaque du kibboutz de Nirim, "a été tué hier soir (samedi)" par l'aviation israélienne, indique un communiqué militaire. D'après des médias israéliens, au moins cinq personnes ont été tuées à Nirim, où les habitants ont vécu un siège de neuf heures avant l'intervention des forces israéliennes qui y ont affronté des combattants du Hamas islamiste.



07h35 Le bilan à Gaza monte à 2.329 morts Les frappes israéliennes dans la bande de Gaza ont tué 2.329 personnes, d'après un dernier bilan diffusé dimanche par le ministère palestinien de la Santé du Hamas, après la multiplication des bombardements sur ce territoire palestinien contrôlé par le mouvement islamiste. D'après cette source, 9.042 personnes ont également été blessées dans les frappes menées en représailles à l'attaque sans précédent du Hamas contre Israël le 7 octobre. Un précédent bilan faisait état de plus de 700 enfants morts à Gaza depuis cette date.



07h34 Antony Blinken rencontre le prince héritier saoudien à Ryad Le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, a rencontré dimanche à Ryad le prince héritier d'Arabie saoudite, qui a suspendu ses discussions sur une possible normalisation avec Israël en pleine guerre avec le Hamas palestinien. Le chef de la diplomatie américaine a entamé une réunion avec le prince héritier saoudien, Mohammed ben Salmane, peu après 07h30 (04h30 GMT), a indiqué à l'AFP un responsable américain.



06h41 Israël agit "au-delà du domaine de l'auto-défense", estime Pékin L'action d'Israël à Gaza après l'attaque du Hamas va "au-delà du domaine de l'auto-défense" et le gouvernement israélien doit cesser "de punir collectivement" les Gazaouis, a déclaré le ministre des Affaires chinois Wang Yi, dans des propos diffusés dimanche. "L'action d'Israël est allée au-delà du domaine de l'auto-défense" et ses dirigeants doivent cesser de "punir collectivement la population de Gaza", a déclaré le chef de la diplomatie chinoise à son homologue saoudien Faisal bin Farhan samedi, selon un communiqué de son ministère dimanche.

06h29 L'armée israélienne reporte de quelques jours son offensive à cause de la nébulosité L'armée israélienne a décidé de reporter de quelques jours son offensive annoncée dans la bande de Gaza en raison des mauvaises conditions climatiques, rapportent les médias américains. La menace de cette offensive planait ce weekend, mais elle a été temporairement reportée à cause de la nébulosité, qui aurait compliqué la navigation des pilotes israéliens et des drones, selon le New York Times qui se base sur des commentaires de haut-gradés israéliens.

05h57 Au moins 250 soldats israéliens tués dans les combats avec le Hamas en cours de semaine Au cours de la semaine de reprises des affrontements entre Israël et l'organisation terroriste palestinienne Hamas, 258 soldats israéliens ont été tués, selon le décompte de l'armée israélienne dimanche. Dans un message vidéo, le grand rabbin militaire Eyal Krim a estimé que les pertes étaient "terriblement conséquentes". Ces 258 tués sont les victimes dans les rangs armés qui ont été identifiées à ce jour et pour lesquelles les proches ont été avertis. Selon le rabbin, les identifications sont compliquées, car les tués sont souvent méconnaissables.

4h37 L'armée israélienne abat trois combattants du Hamas à la frontière libanaise L'armée israélienne a tué trois combattants de l'organisation terroriste palestinienne Hamas qui avaient fait une incursion en Israël par la frontière libanaise. Selon le Hamas, le trio avait fait exploser les barrières frontalières entre les deux pays et avaient ouvert des combats sur le territoire israélien avec des soldats israéliens. En raison de la guerre entre le Hamas et Israël, les tensions à la frontière entre ce pays et le Liban sont aussi accrues. Des militants de l'organisation libanaise Hezbollah, qui soutient le Hamas, ont mené à plusieurs reprises des attaques depuis le Liban sur le nord d'Israël. La frontière est régulièrement le théâtre d'échanges de tirs.

01h09 Les Etats-Unis envoient un deuxième porte-avions "pour dissuader les actions hostiles contre Israël" Les Etats-Unis vont envoyer un second porte-avions en Méditerranée orientale "pour dissuader les actions hostiles contre Israël ou tout effort visant à élargir cette guerre suite à l'attaque du Hamas", a déclaré samedi le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin. L'USS Eisenhower et ses navires d'escorte rejoindront un premier porte-avions - l'USS Gerald R. Ford - déployé dans la région après l'attaque sanglante du Hamas contre Israël le 7 octobre. Ce déploiement montre "l'engagement sans faille de Washington en faveur de la sécurité d'Israël et notre détermination à dissuader tout acteur étatique ou non étatique cherchant à intensifier cette guerre", a ajouté M. Austin dans un communiqué. Les Etats-Unis ont également commencé dimanche à envoyer de l'aide militaire à Israël avec de nouvelles munitions, et mis en garde ses voisins contre une extension du conflit.