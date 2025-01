Donald Trump peut-il vraiment interdire les personnes transgenres dans l’armée et l’administration américaine?

"A partir d’aujourd’hui, la politique officielle du gouvernement des Etats-Unis sera de dire qu’il n’y a plus que deux sexes : masculin et féminin", a déclaré Donald Trump alors qu'il signait ses premiers décrets. Concrètement, il sera par exemple impossible d’indiquer sur les passeports et sur les visas le genre "X" pour les personnes non-binaires.

Pendant sa campagne, le 47ème président des USA, a également déclaré que les personnes transgenres ne pourraient plus travailler dans l’armée ou dans l’administration. Qu'en est-il vraiment?