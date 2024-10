Drapeaux palestiniens: le président d'Aix-Marseille Université dénonce les "propos dangereux" de Mélenchon

"Bien sûr qu'on regrette ce qui se passe à Gaza et au Liban, mais les étudiants juifs sur nos campus n'ont rien à voir avec ce qui s'y passe et l'université doit rester un refuge dans cette tempête", a ajouté l'universitaire. Pour lui, "il faut préserver la sérénité sur nos campus, l'urgence n'est pas de diviser les étudiants".

"Notre jeunesse est déjà très fracturée, entre une jeunesse aisée et une jeunesse en proie à une vraie pauvreté, et c'est ça le vrai combat à mener", a développé M. Berton, selon qui "le mieux serait de mettre plus d'argent pour la jeunesse, qui a besoin qu'on lui donne le temps de la réflexion, qu'on lui donne les clefs de la connaissance, les clefs d'une démarche intellectuelle rigoureuse, qu'on la protège de la surinformation et des idées toute faites".

- En réponse au ministre -

Vendredi, le leader de La France insoumise a appelé à "mettre des drapeaux palestiniens partout où c'est possible", en réaction à une circulaire du ministre Patrick Hetzel sur le "maintien de l'ordre" dans les universités à la veille du 7 octobre, date anniversaire de l'attaque du Hamas en Israël.