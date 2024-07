Éducation : une chercheuse de l'UMons décroche un prix "prestigieux" de l'Unesco

Une chercheuse et doctorante de l'Umons, Sarah Descamps, a été récompensée d'un prix "prestigieux" de l'Unesco, l'organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, pour un projet de guide pédagogique visant à éduquer à la sobriété numérique, a annoncé vendredi l'université montoise.

"Son dossier s'est distingué parmi 71 candidatures soumises par 39 États membres de l'Unesco. Le jury a particulièrement apprécié le projet parce qu'il avait démontré le rôle central des communautés de recherche pour relever les défis émergents et promouvoir des actions durables dans l'utilisation écoresponsable de la technologie dans l'éducation", souligne l'UMons dans un communiqué.

EducoNetImpact vise à sensibiliser à l'impact environnemental des technologies numériques et à promouvoir des comportements numériques responsables chez les étudiants grâce à l'approche de la "sobriété numérique". L'initiative soutient les enseignants dans l'enseignement efficace des technologies numériques et de leur impact sur l'environnement. Le projet, testé auprès de 1.000 enseignants, a développé un guide pédagogique comprenant un cours d'auto-formation et des supports d'apprentissage prêts à l'emploi, ainsi que des jeux pour différents niveaux d'âge, ainsi que d'autres ressources interactives, disponibles via une plateforme en ligne.

Sarah Descamps ira chercher son prix à l'occasion de la Semaine de l'apprentissage numérique de l'Unesco qui se tiendra du 2 au 5 septembre prochains au siège de l'organisation à Paris. La lauréate aura également l'occasion d'y donner une présentation.