Élections au Mozambique: les observateurs de l'UE relèvent des "altérations" de résultats

La mission a "constaté des irrégularités lors du décompte et des altérations injustifiées des résultats des élections" du 9 octobre pour désigner le président et le Parlement, "au niveau des bureaux de vote et des districts", ont précisé les observateurs de l'UE dans un communiqué.

"Au vu des tensions sociales et des violences liées aux élections", la mission d'observation "réitère sa condamnation des meurtres d'Elvino Dias et de Paulo Guambe" et appelle "au respect des libertés fondamentales et des droits politiques".

Candidat à la présidentielle, adossé au parti Podemos, Venancio Mondlane avait appelé à manifester pour contester les résultats partiels du scrutin du 9 octobre.

Les résultats officiels sont attendus cette semaine.

Elvino Dias, l'avocat de l'ancien animateur radio de 50 ans, préparait un recours auprès de la Cour constitutionnelle pour dénoncer des fraudes et irrégularités.

Dans la nuit de vendredi à samedi, en plein centre de Maputo, sa voiture a été bloquée par deux véhicules, d'où ont surgi deux hommes armés. Ils ont tiré une vingtaine de fois, le tuant sur le coup, ainsi qu'un responsable de Podemos, Paulo Guambe, installé à l'avant comme lui.