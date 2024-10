Élections présidentielles américaines: voici ce qu'il ne fallait pas rater cette semaine

Samedi 5 octobre : Donald Trump retourne sur le lieu de sa tentative d’assassinat en héros. "Un assassin a tenté de me faire taire de sang-froid. Moi et le plus grand mouvement de l’histoire", avait-il scandé devant une foule en délire. Et ce jour-là, un homme surexcité appelle à voter pour le Républicain. Son nom ? Elon Musk.

Kamala Harris, Donald Trump. Un duel sans merci à coups de phrases chocs. Depuis de nombreuses semaines, les deux candidats usent de leur stratégie pour tenter d'obtenir le plus de voix possible. Retour sur les derniers événements de cette semaine.

Mercredi 9 octobre : Donald Trump prend pour cible Kamala Harris et prévient les femmes qu’elles ne vont pas aimer son discours. "Elle est méchante. Quand on lui pose des questions, elle est comme absente… Je n’ai pas envie d’être gentil avec elle. Quelqu’un m’a dit que je devrais être plus gentil. Les femmes ne vont pas aimer. J’ai dit : 'je m’en fiche'".

Jeudi 10 octobre : Barack Obama fait son retour. Lors d'un rassemblement, l’ex-président a fait la promotion de Kamala Harris et n'a pas manqué de tacler Donald Trump. "Nous n’avons pas besoin de quatre années supplémentaires d’arrogance, de maladresses, de fanfaronnades et de division. Nous devons tourner la page. Rassemblez vos amis et votre famille et votez. Votez pour Kamala Harris comme prochaine présidente des États-Unis", a-t-il scandé.

Et tandis que Donald Trump ne veut pas de deuxième débat, Kamala Harris le traite de faible. Le duel entre les deux candidats est encore loin d'être terminé.