En Inde, des femmes militent pour criminaliser le viol conjugal

"Il a répondu: +Non, la première nuit est très importante pour nous, les hommes+". Il l'a alors giflée violemment, lui a arraché ses vêtements et l'a forcée à avoir un rapport sexuel.

S'en sont alors suivi 19 mois d'agressions sexuelles et physiques. "Parfois, il me mettait un couteau sous la gorge et me mettait au défi de dire non. (Il disait) +Tu es ma femme, j'ai tous les droits sur toi+".

En Inde, 6% des femmes mariées âgées de 18 à 49 ans font état de violences sexuelles de la part de leur conjoint, selon la dernière enquête nationale sur la santé des familles menée par le gouvernement.

Dans le pays le plus peuplé du monde, cela signifie que plus de 10 millions de femmes ont été victimes de violences sexuelles de la part de leur mari.