En route pour Kiev, M. Modi prône "le dialogue et la diplomatie"

"L'Inde est fermement convaincue qu'aucun problème ne peut être réglé sur un champ de bataille", a dit M. Modi au cours d'un point de presse avec son homologue polonais Donald Tusk.

"Nous soutenons le dialogue et la diplomatie pour rétablir la paix et la stabilité dès que possible. Et, pour cela, l'Inde est prête à apporter toutes les contributions possibles avec ses pays amis", a ajouté le Premier ministre indien.

Le chef du gouvernement polonais s'est réjoui, quant à lui, de la volonté de M. Modi de s'engager personnellement "en faveur d'une fin pacifique, juste et rapide de la guerre".