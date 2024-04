En Ukraine, un village libéré des Russes mais prisonnier des mines: "Il y en a tellement qu'on ne peut même pas les compter"

Igor Kniazev a labouré de nombreuses parcelles de terre dans son village de Dovguenké, dans le nord-est de l'Ukraine, avec à chaque mètre le même danger: mines, pièges et autres obus non explosés, les restes d'une occupation russe de plusieurs mois.

Ce village de quelques centaines d'habitants avant l'invasion russe est situé à la limite des régions ukrainiennes de Kharkiv et de Donetsk. Plus d'un an après sa libération, les traces des combats sont partout.