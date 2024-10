Erdogan prône un embargo sur les armes à destination d'Israël

Le chef de l'Etat s'exprimait dans un communiqué diffusé à l'issue d'une réunion de quelques heures à Istanbul avec les ministres des Affaires étrangères de Russie, d'Iran, d'Arménie et d'AzerbaIdjan.

Le chef de l'Etat a par ailleurs vanté "une paix permanente" dans le Caucase, à la suite d'une réunion du ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan avec ses quatre homologues russe, Sergueï Lavrov, iranien Abbas Araghchi, arménien Ararat Mirzoyan et azerbaidjanais, Jeyhun Bayramov.

Aucun détail n'a filtré sur le contenu des discussions.

Des tensions sont apparues récemment entre Moscou et Téhéran à propos du "corridor de Zanguezour", un projet porté par l'Azerbaïdjan et la Turquie en vue de la construction d'une route à la frontière entre l'Arménie, qui a accepté le projet, et l'Iran, contre la volonté de Téhéran.