Et si la présidentielle américaine se jouait à... Omaha?

Où se trouve Omaha? La plupart des Américains n'y sont jamais allés et beaucoup ignorent même l'existence de cette ville du Midwest. Pourtant, selon un scénario possible, là pourrait basculer la course à la Maison Blanche.

Tel serait le cas si Kamala Harris et Donald Trump arrivaient à égalité en nombre de grands électeurs lors du scrutin du 5 novembre, en se partageant les sept fameux Etats-clés. Par exemple si la première sort victorieuse dans le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie et que le second remporte la Géorgie, l'Arizona, le Nevada et la Caroline du Nord.