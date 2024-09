Etats-Unis: chasse à l’homme dans le Kentucky après une fusillade qui a fait plusieurs blessés

En attendant, les écoles de cette zone rurale et montagneuse du centre-est des Etats-Unis sont fermées et les autorités appellent les habitants à la vigilance: "Si vous êtes chez vous, ne restez pas seuls."

Des dizaines de policiers américains, avec hélicoptère, drones et chiens, poursuivent lundi les recherches à travers les denses forêts du Kentucky pour retrouver un homme qui a tiré samedi sur des voitures, blessant cinq personnes.

Dans un scénario à la "Rambo" avec Sylvester Stallone, le secteur est "une jungle", avec falaises, grottes et rivières, des "machettes" étant selon les autorités nécessaires pour explorer la zone et débusquer le suspect, jugé "armé et dangereux."

Samedi, pour une raison inconnue, Joseph Couch, ancien militaire de 32 ans, a acheté légalement un fusil d'assaut de type AR-15 et un millier de cartouches dans la bourgade de London, dans le Kentucky.

En fin d'après-midi, il a ouvert le feu sur des voitures qui circulaient sur l'autoroute I-75 coupant à travers la forêt près de London, touchant 12 véhicules et blessant cinq personnes. Il est depuis recherché, les autorités offrant 5.000 dollars de récompenses pour toute information menant à lui.