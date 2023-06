États-Unis: une importante portion d'autoroute s'effondre

Une portion de l'autoroute américaine I-95 s'est effondrée dimanche à Philadelphie après un incendie, apparemment sans faire de victimes, a indiqué une porte-parole de cette ville de l'est des Etats-Unis.

L'incendie d'un véhicule, à l'origine de la catastrophe selon les autorités de la ville, est désormais maîtrisé et cette voie rapide a été fermée par la police dans les deux sens dans les environs immédiats de l'accident. Aucune victime n'a pour l'instant été rapportée. "Les services de la ville et de l'Etat travaillent à répondre aux répercussions sur les habitants de la zone et les voyageurs affectés par la fermeture de la route", précise la porte-parole.

Les images des chaînes de télévision locales ont montré un vaste nuage de fumée noire lors de l'incendie, ainsi que les quatres voies de cette portion de l'autoroute plongeant abruptement vers la route de moindre importance qui passe en-dessous à cet endroit précis.