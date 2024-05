Fin des investigations françaises sur la messagerie cryptée Sky ECC

Depuis plus de quatre ans, un magistrat instructeur de la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (Junalco), basée à Paris, enquête sur l'entreprise canadienne qui a lancé cette application dont le déchiffrage a permis l'ouverture d'autres enquêtes, ayant mené au démantèlement de plusieurs cartels et réseaux de trafiquants à travers l'Europe.

Le décryptage du système en 2019 par une équipe d'enquêteurs belges, néerlandais et français leur a donné un accès inédit aux pratiques des groupes criminels les plus dangereux.

Pour les enquêteurs européens, l'application commercialisée depuis 2013 par Sky Global, qui revendiquait fin 2020 300.000 utilisateurs dans le monde, était "vendue intentionnellement à des fins criminelles", selon des éléments de l'enquête auxquels l'AFP a eu accès. Une thèse que conteste la défense.

Installée sur des téléphones classiques achetés de la main à la main, en espèces et à des tarifs prohibitifs (jusqu'à plus de 2.000 euros les six mois), elle permettait, avec ses quatre couches de chiffrement, d'échanger de façon sécurisée et anonyme.