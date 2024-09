Garder des otages est de la torture, selon une experte de l'ONU

La détention des otages en captivité dans la bande de Gaza est une forme de torture et de traitement inhumain, a affirmé une experte de l'ONU mardi, réclamant leur libération immédiate et sans condition.

"Prendre et détenir des otages sont des actes internationalement illicites et constituent également des formes de torture et de traitement inhumain", a déclaré la Rapporteure spéciale sur la torture, Alice Jill Edwards, dans un communiqué.

"Les personnes ne doivent jamais être utilisées comme monnaie d'échange (...) à des fins politiques", a indiqué l'experte, mandatée par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU mais qui ne s'exprime pas au nom de l'organisation.

La détresse des familles des otages est aussi de la "torture (...) comme le reconnaissent les tribunaux internationaux", a-t-elle relevé.

"Plus le temps passe, plus les menaces qui pèsent sur la vie et le bien-être des otages s'intensifient, et plus il est urgent d'agir pour assurer leur libération et mettre fin à la guerre", a affirmé Mme Edwards, se disant "extrêmement préoccupée" par les allégations de violences sexuelles contre les femmes retenues en otage à Gaza.