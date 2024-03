A Gaza, célébrer les Rameaux malgré tout, et prier "pour la paix"

Sous un soleil de printemps, les cloches ont sonné. Dans la cour du complexe paroissial décoré de feuilles de palmier, la porte de l'église ornée de rameaux, les fidèles ont lentement défilé en procession, et chanté, branche d'olivier à la main, dans ce bien-nommé quartier des Oliviers.

"Notre célébration du dimanche des Rameaux c'est un moment d'espoir, pour le bien et la paix, pour nous et pour le monde entier", a dit le jeune officiant dans l'église aux murs clairs. L'occasion "de purifier nos coeurs et de les remplir d'amour, de générosité et de paix".

Au premier rang, des enfants de choeur et jeunes servants sérieux en aube rouge et surplis blanc. Derrière, des ouailles aux traits tirés, yeux cernés et mines sombres.