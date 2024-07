George Stephanopoulos, intervieweur redoutable sur la route de Biden

Mais, vendredi, les programmes et la politique seront au second plan, tant les interrogations sur l'état de santé de Joe Biden se sont imposées ces derniers jours. Après être apparu bredouillant et perdant le fil de ses pensées face à Donald Trump, le président devra prouver qu'il n'est pas tant usé par le poids de ses 81 années.

Une fois diplômé de la prestigieuse université new-yorkaise Columbia, il s'installe à Washington et commence à travailler en tant qu'assistant parlementaire. Il retrouve ce double lien avec la Grèce et le Massachusetts en s'impliquant en 1988 dans la campagne pour la Maison Blanche de Michael Dukakis, le gouverneur de l'Etat, d'origine grecque. Mais George H. W. Bush remporte le scrutin.

A la présidentielle suivante, en 1992, on voit George Stephanopoulos jouer un rôle central dans la campagne de Bill Clinton, victorieuse cette fois. Il devient l'un des principaux conseillers du président démocrate à la Maison Blanche, faisant même office de porte-parole.

Encore quatre ans plus tard, nouveau virage: il démissionne de l'exécutif et n'accompagne donc pas Bill Clinton dans son second mandat, marqué par l'affaire Lewinsky. Dans un livre publié en 1999, le conseiller se confie sur sa déprime et la pression subie pour porter la parole présidentielle.