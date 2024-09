Grève chez Boeing: reprise des négociations la semaine prochaine avec une médiation fédérale

L'arrêt de travail a débuté après le rejet massif du projet de nouvelle convention collective, négocié depuis mars par Boeing et l'antenne locale de l'IAM et qui devait succéder à celle datant de 2008 qui expirait jeudi à minuit.

Les discussions entre Boeing et le syndicat des machinistes IAM doivent reprendre en début de semaine prochaine, sous l'égide d'une médiation fédérale, pour tenter de mettre un terme à la grève débutée vendredi qui bloque la production dans son berceau de la côte nord-ouest américaine.

Il a salué leur volonté d'œuvrer pour trouver une "solution acceptable mutuellement" avec "l'objectif ultime d'empêcher une perturbation économique et de créer une relation de travail positive".

En début de soirée, le service fédéral de médiation et de conciliation (FMCS) a fait savoir que les parties allaient "reprendre leurs réunions en début de semaine prochaine".

Les plus de 33.000 syndiqués de l'avionneur dans la région de Seattle - sur quelque 170.000 employés du groupe - ont rejeté l'accord annoncé le 8 septembre à 94,6% et approuvé un débrayage à 96%. La dernière grève, en 2008, avait duré 57 jours.

Ce débrayage paralyse les deux grandes usines d'assemblage de Renton et d'Everett, qui produisent le best-seller 737 MAX, le 777 et le 767 (version cargo et ravitailleur militaire), dont les livraisons cumulent déjà les retards.

La production d'autres sites, notamment une usine de pièces détachées à Portland (Oregon) tout proche, est également arrêtée, tout comme le réusinage de dizaines de 787 Dreamliner effectué à Everett depuis plusieurs mois.

En revanche, l'assemblage du Dreamliner n'est pas perturbée à ce stade car l'usine se trouve en Caroline du Sud (est) et n'est pas concernée par cette convention collective.