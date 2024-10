Volodymyr Zelensky en visite en Belgique pour présenter son "plan de victoire": voici en quoi il consiste

"Ils ont recommencé à sourire, c'est important pour des guerriers. Ils ne sourient pas pendant la guerre. Après tant d'horribles choses, ils sont reconnaissants envers votre pays", a déclaré Volodymyr Zelensky. Il est venu saluer ses compatriotes, trois soldats ukrainiens soignés pour de graves brûlures, entre le sommet européen et son rendez-vous à l'OTAN.

Hadja Lahbib, la ministre des Affaire étrangères, était aux côtés du président ukrainien pendant la visite: "C'était un moment très émouvant parce que c'est le visage de la guerre dans ce qu'il a de plus cruel, de plus dur. Avec trois patients qui ont retrouvé quand même le sourire, qui ont été décorés et qui nous ont raconté comment ils étaient traités. Et je dois vous dire qu'ils sont ravis des traitements qu'ils reçoivent ici à l'hôpital des grands brûlés."