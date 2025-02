Il voulait "faire le ménage" à Gaza: comme promis, Donald Trump reçoit Netanyahu à la Maison Blanche

Le président américain a suscité récemment une vague d'indignation internationale en proposant de faire "tout simplement le ménage" dans le territoire palestinien et de transférer les Palestiniens dans des lieux "plus sûrs" comme l'Egypte ou la Jordanie, qui ont refusé.

Une prolongation du cessez-le-feu ?

Le président américain a dit lundi dans le Bureau ovale n'avoir "aucune garantie" que le cessez-le-feu en cours se prolonge dans le territoire palestinien, après avoir beaucoup vanté son rôle et celui de ses conseillers dans la cessation initiale des hostilités, annoncée juste avant qu'il ne revienne au pouvoir le 20 janvier.

Son émissaire spécial pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, a eu un ton légèrement plus optimiste : "Cela tient jusqu'ici et nous avons certainement l'espoir (...) de faire sortir les otages et de sauver des vies et d'arriver, nous l'espérons, à une résolution pacifique de tout cela".

La visite du chef du gouvernement israélien coïncide avec la reprise cette semaine des négociations, par médiateurs interposés, entre Israël et le Hamas sur la deuxième phase du cessez-le-feu.