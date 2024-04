Il y a 30 ans, le génocide des Tutsis au Rwanda dix para-commandos belges étaient tués

Il y a 30 ans, le 6 avril 1994 débutait le génocide des Tutsis au Rwanda. Un massacre perpétré par les Hutus qui a fait plus de 800 000 morts. Hommes, femmes et enfants ont été assassinés durant 100 jours. Des équipes d’RTL TVI étaient sur place au début du génocide. Parmi les victimes, dix para-commandos belges ont également été tués à Kigali

"On n’a pas besoin de manger, sauvez juste notre vie", crie une femme. Mais les para-commandos ont une mission : exfiltrer les ressortissants étrangers. 500 réfugiés sont laissés sur place, alors que les tueurs sont en embuscade. Sauver des Tutsis ferait du convoi une cible, explique le militaire.

800.000 morts

Les génocidaires ne se cachent pas : ils circulent, machettes et autres armes à la main. L’hôpital a été attaqué après le départ des para-commandos belges : une dizaine de personnes seulement ont survécu. Le massacre des Tutsis a duré 100 jours…et fait plus de 800 000 morts. A l’époque, Sœur Clarisse, une religieuse italienne, refuse, elle, d’abandonner les 25 sœurs rwandaises qui vivent avec elle. Les prêtres ont ouvert les églises aux Tutsis et aux opposants pourchassés par les milices. Mais les génocidaires commettent leurs crimes en tous lieux. Les religieux sur place n’avaient pas imaginé vivre une telle horreur.

Dix para-commandos belges tués