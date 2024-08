Incendie dans l'ouest canadien: des milliers d'évacués retournent à Jasper

Les milliers d'habitants qui avaient évacué en catastrophe la ville de Jasper dans l'ouest du Canada à cause d'un violent feu de forêt ont pu retourner vendredi dans la municipalité, en partie détruite par les flammes.

Quelque 25.000 habitants et touristes avaient dû fuir le parc naturel et la municipalité en pleine nuit fin juillet. Le feu avait soudainement pris de l'ampleur, en pleine vague de chaleur, et les pompiers avaient vite été dépassés.

"Ce sera long, ce sera difficile, mais personne ne sera seul. Nous reconstruirons, côte à côte, plus forts que jamais", a déclaré Richard Ireland, le maire de Jasper, sur les réseaux sociaux vendredi.