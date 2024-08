Inde: 13 morts au cours de crues dans l'Himalaya, des milliers de pèlerins hindous bloqués

Quelque 3.700 personnes ont été secourues alors qu'elles se rendaient au temple de Kedarnath, un lieu de pèlerinage populaire dédié à la divinité hindoue Shiva. Le lieu de culte se trouve à près de 3.600 mètres au-dessus du niveau de la mer et l'accès n'y est possible qu'en été, par une marche exténuante de 22 kilomètres avec du dénivelé. Des milliers de pèlerins s'y pressent chaque année en été, au moment où les pluies de mousson atteignent leur paroxysme.

Les épisodes de mousson qui s'abattent sur l'Asie du Sud de juin à septembre offrent un répit dans la chaleur de l'été et sont essentiels pour reconstituer les réserves d'eau. Mais ils conduisent aussi à des inondations et glissements de terrain, à l'origine de dégâts et de multiples décès dont le nombre a augmenté ces dernières années en particulier en raison du changement climatique, soulignent les scientifiques.

Jeudi, de fortes pluies liées à la mousson ont également déclenché des inondations qui ont tué au moins deux personnes et fait 28 disparus, dans l'État d'Himachal Pradesh, voisin de l'Uttarakhand. Plus de 200 personnes ont par ailleurs péri cette semaine dans des glissements de terrain survenus dans un autre État de l'Inde, le Kerala (sud), selon un bilan encore provisoire.