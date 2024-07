Inde: un train de passagers déraille, au moins un mort et sept blessés

Partager:

Un train de passagers a déraillé jeudi dans l'Etat d'Uttar Pradesh, dans le nord de l'Inde, faisant un mort et sept blessés selon un premier bilan, a indiqué la compagnie ferroviaire Indian Railways.

"D'après les premières informations qui nous sont parvenues, une personne est décédée et sept autres sont blessées", a déclaré aux médias Pankaj Singh, le porte-parole d'Indian Railways, l'entreprise publique qui exploite le réseau ferroviaire indien. "Six passagers souffrent de blessures légères et l'un est grièvement blessé", a-t-il précisé. Au moins quatre voitures du Chandigarh-Dibrugarh Express se sont renversées quand celui-ci a déraillé dans le district de Gonda, non loin de la ville sainte hindouiste d'Ayodhya, vers 14H30 heure locale (12H00 HB), selon les médias indiens.

"Des responsables de l'administration du district ont été chargés de mener des opérations de secours et de sauvetage", a écrit Yogi Adityanath, ministre en chef de l'Uttar Pradesh, sur le réseau social X. Avec ses 64.000 kilomètres de rail, le réseau ferroviaire reste le principal moyen de transport en Inde: il convoie plus de 21 millions de voyageurs par jour. Entre 2017 et 2021, les accidents ferroviaires ont engendré la mort de 20.000 personnes par an en moyenne, dans des collisions, des déraillements ou d'autres causes, selon les données officielles.