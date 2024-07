Indonésie: mer amère pour les pêcheurs nomades Bajau

Capables de plonger en apnée jusqu'à 15 mètres de profondeur grâce à une mutation génétique, les pêcheurs nomades indonésiens de la tribu Bajau, victimes de la surpêche et du changement climatique, quittent les eaux turquoise pour gagner leur vie à terre.

Dès l'enfance, ils apprennent à plonger entre dix et 15 mètres de profondeur pour pêcher poissons, concombres de mer ou autres poulpes qui peuvent se négocier jusqu'à 500.000 roupies pièce (28 euros).

Les Bajau mènent une vie nomade au gré des vagues, sur leurs bateaux au toit de chaume, entre Indonésie, Malaisie et Philippines.

"L'agriculture donne de meilleurs revenus car je peux planter de nombreuses cultures", ajoute cet homme de 39 ans, qui fait pousser du maïs et des bananes.

Les scientifiques attribuent leur capacité à plonger aussi longtemps et profondément à une probable mutation génétique qui aurait augmenté la taille de leur rate, permettant à leur sang de stocker plus d'oxygène.

Mais pour les centaines de Bajau du petit village insulaire et sur pilotis de Pulau Papan, le mode de vie unique de leurs ancêtres a pratiquement disparu.

"Parfois, nous ne gagnons rien en allant en mer", explique Sofyan à l'AFP.

La surpêche commerciale et la hausse des températures ont rendu les captures en mer de plus en plus imprévisibles, relève Wengki Ariando, chercheur à l'Université Chulalongkorn de Bangkok (Thaïlande), pour qui les Bajau "sont confrontés à une diminution des ressources marines".