Iran: "aucune arrestation" jusqu'à présent dans l'enquête sur l'assassinat de Haniyeh

"Les investigations nécessaires ont été lancées" et les résultats "seront annoncés dès que l'enquête sera terminée", a déclaré le porte-parole du pouvoir judiciaire, Asghar Jahangir.

M. Jahangir a rejeté ces affirmations comme étant des "rumeurs" et des "fausses informations".

Samedi, le New York Times a rapporté que l'Iran avait arrêté "plus d'une vingtaine de personnes, y compris des officiers supérieurs du renseignement", en lien avec le meurtre de Haniyeh.

L'Iran et le Hamas ont accusé Israël et promis de riposter. Israël ne s'est pas exprimé sur cette affaire.

Les tensions déjà vives au Moyen-Orient, dans le contexte de la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, ont redoublé après l'assassinat de Haniyeh, et la mort quelques heures plus tôt du chef militaire du Hezbollah libanais, Fouad Chokr, dans une frappe israélienne près de Beyrouth.