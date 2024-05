Israël demande au Hamas de déposer les armes et de libérer ses otages: "C'est la seule façon de mettre fin à ce conflit"

"Ce conflit pourrait prendre fin cet après-midi avant que nous, en Israël, ne mettions nos enfants au lit. Et la façon dont il pourrait se terminer est très simple: si le Hamas dépose les armes et libère nos otages", souligne le porte-parole du gouvernement israélien, David Mencer.

"Ce conflit pourrait prendre fin cet après-midi", a indiqué David Mencer, le porte-parole du gouvernement israélien. "Cet après-midi, avant que nous, Israéliens, ne mettions nos enfants au lit. Et la façon dont il pourrait se terminer est très simple: si le Hamas dépose les armes et libère nos otages", a-t-il poursuivi. "C'est la seule façon de mettre fin à ce conflit. Le Hamas doit déposer les armes et nous rendre nos otages. C'est la seule façon de mettre fin à ce conflit. Si le Hamas reste au pouvoir, ce n'est tout simplement pas une option pour Israël."

L'armée israélienne a déployé des chars mardi dans Rafah et pris le contrôle du passage frontalier avec l'Egypte, dans le sud de la bande de Gaza, coupant l'accès pour l'aide humanitaire au territoire palestinien assiégé. "Notre objectif est maintenant de retirer les quatre derniers bataillons du Hamas de Rafah", a souligné David Mencer. "Nous ne disons pas qu'il s'agit de la destruction complète du Hamas. Le Hamas existera toujours, mais il ne sera plus organisé en bataillons comme il l'est actuellement, capable de s'organiser pour nous attaquer. Nous nous attaquons aux quatre derniers bataillons du Hamas. Nous libérons. Notre armée est une armée de libération. "



27 morts la nuit dernière