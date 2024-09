Japon: le prochain Premier ministre, Ishiba, veut convoquer des élections législatives anticipées le 27 octobre

Philip FONG

Shigeru Ishiba, qui deviendra mardi le Premier ministre du Japon, a déclaré lundi qu'il avait l'intention de convoquer des élections législatives anticipées le 27 octobre.

"Je pense qu’il est important que le nouveau gouvernement soit jugé par le peuple le plus tôt possible et, si les conditions sont réunies, j’espère convoquer des élections (législatives) anticipées le 27 octobre", a déclaré le futur chef du gouvernement lors d'un point-presse.