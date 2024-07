JO-2024: record de vente pour des Jeux battu avec 8,6 millions de tickets (Estanguet)

Les JO de Paris, qui débutent dans deux semaines, ont d'ores et déjà établi le nouveau record du nombre de billets vendus pour des Jeux, hors paralympiques, avec 8,6 millions de tickets vendus, contre 8,3 millions pour le précédent record détenu par Atlanta en 1996, a affirmé Tony Estanguet jeudi à l'AFP.

"C'était un record détenu par les Jeux d'Atlanta en 1996, avec 8,3 millions de billets. Donc on a dépassé ce score depuis maintenant quelques temps déjà. On est à 8,6 sur la partie olympique, plus 1 million sur la partie paralympique" , a assuré Tony Estanguet.