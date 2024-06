Joe Biden contre Donald Trump, place au débat

Des millions d'Américains auront les yeux rivés sur leurs écrans pour un face-à-face sous haute tension entre le président démocrate et son prédécesseur républicain.

Après des mois d'invectives, l'heure de la confrontation a sonné: Joe Biden et Donald Trump, au coude-à-coude dans les sondages, se retrouvent jeudi pour le premier débat de la présidentielle américaine.

Les deux hommes débattront à partir de 21H00 (01H00 GMT vendredi) en Géorgie, l'un des Etats les plus disputés de l'élection.

Leur duel, censé durer 90 minutes, sera modéré par deux journalistes de CNN, Jake Tapper et Dana Bash.

Soucieuse d'éviter la cacophonie du premier débat de 2020, durant lequel Joe Biden et Donald Trump avaient passé une heure et demie à s'invectiver et à s'interrompre, la chaîne a adopté une série de règles censées encadrer leurs échanges.